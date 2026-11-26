Sarıyer'deki evinde arkadaşı tarafından ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin yürütülen incelemeler tamamlandı. Hazırlanan otopsi raporunda Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ve sağlık geçmişine ilişkin bulgulara yer verildi.

Ölüm Nedeni Kalp Damar Hastalığı

Otopsi raporunda, Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Otopsi Raporunda Dikkat Çeken Bulgular

Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın tiroid kanseri olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde, Kaşıkçı'nın daha önce beyin damar hastalığı geçirdiğine ilişkin bulgulara da rastlandığı bildirildi.

Otopsi raporunun tamamlanmasıyla birlikte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni netlik kazandı.