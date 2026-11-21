MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yeri hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türk mutfağının dünyanın en iyi üç mutfağından biri olduğu yönündeki söylemleri eleştiren Sivrioğlu, bu tür sıralamaların hangi verilere dayandığının sorgulanması gerektiğini ifade etti.

“Türk mutfağı dünyada ilk 10'a girmez”

Sivrioğlu, Türk mutfağının uluslararası alandaki bilinirliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Türk mutfağı dünyada ilk 10'a girmez. ‘Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir’ deniyor, yok öyle bir şey. Kim yaptı bu çalışmayı, nereden toplandı bu veri?”

“İşte o zaman literatüre girmişizdir”

Türk mutfağının dünya genelindeki tanınırlığını örnek üzerinden değerlendiren ünlü şef, sözlerini şöyle sürdürdü: “Londra'da bir kafede otururken çevrenizdeki insanlar akşam yemeği için ‘Tayland mı yiyelim, Çin mi yiyelim, İtalyan mı yiyelim, Türk mü yiyelim?’ diyorlarsa işte o zaman literatüre girmişizdir.”

Sivrioğlu'nun açıklamaları, Türk mutfağının uluslararası tanınırlığı ve dünya gastronomisindeki konumuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.