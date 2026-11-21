Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç araç birbirine girdi. Beyşehir-Antalya kara yolunun 20’nci kilometresinde yaşanan kazada 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile iki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın ardından araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki hastanelere götürüldü.