Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 25 Kasım kapsamında özel bir etkinlik programı hazırladı.

20-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek programda tiyatro oyunlarından atölyelere, söyleşilerden farkındalık çalışmalarına kadar birçok etkinlik yer alacak. ABB, düzenlenecek etkinliklerle kadına yönelik şiddete karşı toplumsal duyarlılığı artırmayı ve eşit, güvenli bir yaşamın önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Şiddetsiz ve Eşit Bir Yaşam İçin Dayanışma Çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şiddetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Belediyenin paylaşımında, "Şiddete toleransımız yok!" mesajı öne çıkarken, kadına yönelik şiddetle mücadelede dayanışmanın ve ortak ses yükseltmenin önemine dikkat çekildi.