Kayyum atanan Cafer Mahiroğlu’nun sahibi olduğu Halk TV'nin çalışanları yeni kanal kurdu. Türkiye'de televizyon kanallarına yönelik kayyım müdahalelerinin ardından gazeteciler yeni bir yayın adresinde buluşuyor. Halk TV çalışanlarının kurduğu Halk Televizyonu, 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de ilk canlı yayınını gerçekleştirecek.

SOSYAL MEDYADAN YAYIN

Halk TV'ye 14 Ekim'de kayyım atanması ve kanalın yayınlarının durdurulmasının ardından gazetecilerin başlattığı yeni yayın girişimi somutlaştı. Bir grup Halk TV çalışanı, “Halk Televizyonu” adıyla YouTube ve sosyal medya platformları üzerinden yayın yapacaklarını duyurdu. Yeni kanalın ilk canlı yayını 23 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicilerle buluşacak. Halk Televizyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Halk haberciliğinden vazgeçmiyoruz” mesajı verildi.

“GAZETECİLİK BİTMEZ”

Halk TV'nin ardından Sözcü TV'ye de kayyım atanmasıyla Türkiye'de basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı üzerindeki tartışmalar daha da büyümüştü. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, 14 Ekim'deki müdahalenin ardından çalışanlarla birlikte yaptığı açıklamada, yayın kontrolünün kendilerinden alındığını belirterek “Gazetecilik bitmez” demişti.

Aradan geçen haftaların ardından bu söz, yeni bir yayın girişimiyle karşılık buldu. Halk Televizyonu'nun kurulması, yalnızca yeni bir dijital haber kanalının ortaya çıkması anlamına gelmiyor; aynı zamanda gazetecilerin çalıştıkları kurumun yönetimi değişse bile mesleklerini sürdürme kararlılığını gösteriyor.