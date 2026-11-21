Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 51 yaşındaki Serkan Bayraktar, tartıştığı 24 yaşındaki oğlu Süleyman Bayraktar'ı evde bulunan tüfekle vurarak hayatından etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında baba Serkan Bayraktar, evdeki tüfeği alarak oğluna ateş etti.

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Süleyman Bayraktar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba Gözaltına Alındı

Süleyman Bayraktar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından baba Serkan Bayraktar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.