62-64 yaş kartlarının 2027 yılı vize yenileme işlemlerinin, kart sahiplerinin 2026 yılı vize durumuna göre gerçekleştirileceği duyuruldu.

Buna göre, 2026 yılı vizesini yaptırmış olan vatandaşlar, 2027 yılı vize yenileme işlemlerini beklemeden hemen yapabilecek.

Vizesi Olmayanlar İçin İki Seçenek

2026 yılı vizesi bulunmayan kart sahipleri ise işlemlerini iki farklı şekilde tamamlayabilecek.

Vatandaşlar, 2027 yılı vize yenileme işlemlerini ocak ayından itibaren gerçekleştirebilecek. Dileyenler ise öncelikle 2026 yılının kalan süresi için vize işlemini yaptırabilecek. Ardından ocak ayını beklemeden 2027 yılı vizesini yenileyebilecek.

Vize İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Vize yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin adım adım anlatım videosu da paylaşıldı.

Vatandaşlar, vize yenileme işlemlerini anlatan videoya buradan ulaşabilecek.

Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmaya devam edebilmek için kart sahiplerinin vize işlemlerini belirtilen takvime uygun şekilde tamamlaması gerekiyor.