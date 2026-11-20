Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin katkılarıyla Muğla’nın Marmaris ilçesinde arıcılık alanında Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası kongresi “9. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi” devam ediyor.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, akademisyenleri, kamu kurum temsilcilerini, arıcılık sektörü paydaşlarını ve üreticileri bir araya gelen kongrede; arıcılığın mevcut durumu, arı sağlığı ve hastalıkları, çam balı üretimi, iklim değişikliğinin arıcılığa etkileri, balda taklit ve tağşişle mücadele, bilimsel gelişmeler ve sektörün geleceğine yönelik çözüm önerileri ele alınıyor.

ÜRETİCİLER DERTLİ

Muğla Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Enin Benzer, bu yıl hava koşullarının iyi gitmesi nedeniyle arıların bol bol bal ürettiklerini, ancak satamadıklarını ifade etti.

Başkan Mehmet Emin Benzer, Bal üreticilerinin ilkel yaşam şartları altında bal üretmeye çalıştıklarını belirterek “Bal üreticileri, elektriksiz, banyosuz ve içme suyunun olmadığı bir ortamda yaşamaya çalışıyorlar. Yaz kış göçebe gibi dolaşıyorlar. Kimi aylarca evlerine dönemiyor. Yaz ve kışın tüm zorlu şartlarına rağmen hepsi sadece teneke baraklarda kalıyorlar. Hiç birinin, ne elektriği var, ne temiz suyu var, ne banyo ve tuvaleti var. Hepsi tamamen zor ve ilkel şartlarda yaşamaya ve bal üretmeye çalışıyorlar. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde artık bunlara kalıcı çözümlerin üretilmesi gerekiyor.'' dedi.