Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz müşteki sanık Hamza Karaman, tutuklu sanık Ersin Altay ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme beraat gerekçesini açıkladı

Mahkeme heyeti, Karagöz’ü öldüren kişinin Karaman olduğunun sabit olduğunu belirtti. Heyet, Karaman’ın kendisini başka türlü koruma olanağı bulunmadığı ve tehlikeden kurtulmak amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Ersin Altay ise Hamza Karaman’a yönelik “silahla kasten yaralamaya yardım etme” suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Altay’ın tahliyesine de hükmetti.

Alacak verecek görüşmesi silahlı kavgaya dönüşmüştü

Olay, 10 Haziran 2025’te Pendik’in Sülüntepe Mahallesi’nde meydana geldi. Hamza Karaman, aralarındaki alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek üzere Aykut Karagöz’ün ofisine gitti. Görüşmenin ardından ofisten ayrılmak isteyen Karaman’ın, Ersin Altay tarafından itilerek yeniden odaya sokulduğu belirtildi.

Karagöz’ün masasının çekmecesinden iki tabanca çıkarmasının ardından arbede yaşandı. Karagöz’ün ateş etmesi sonucu Karaman ayağından yaralandı. Boğuşma sırasında silahlardan biri el değiştirirken Karagöz de vuruldu. Hastaneye kaldırılan Karagöz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İddianamede müebbet hapis istenmişti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, Hamza Karaman hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ersin Altay hakkında ise “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 28 yıla kadar hapis cezası istenmişti.