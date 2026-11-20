Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran, İstanbul’da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi, yine İstanbul’da yaşamını yitiren Atlas Çağlayan… Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden Almila Ağaoğlu ve Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz, Adnan Göktürk Yeşil, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Şuranur Sevgi Kazıcı, Zeynep Kılıç, Leyla Aydemir,... Hepsi çocuktu. Hayalleri, umutları ve yaşayacakları koca bir gelecek vardı.

Ancak onları hayatta tutamadık. En temel hakları olan yaşama hakkını koruyamadık. Çocukların en güvenli olması gereken sokaklarda, evlerde ve okullarda yaşanan bu acılar, çocukların ne kadar savunmasız bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların haklarından, güvenliğinden ve geleceğinden söz ediyoruz. Ancak aramızda olmayan çocukların isimleri, söylenen sözlerin ötesinde bir gerçeği hatırlatıyor: Çocukları korumak için daha kaç çocuğun hayatını kaybetmesi gerekiyor?

Bugün kutlanacak bir günden çok, koruyamadığımız çocukları hatırlama ve onlar için hesap sorma günü. Çünkü her çocuğun en temel hakkı yaşamaktır.