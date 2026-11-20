Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
20 Kasım Cuma günü gram altın 5 bin 771 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10 bin TL seviyesinde bulunuyor.
20 Kasım güncel altın fiyatları
20 Kasım 2026 Cuma günü saat 06.30 itibarıyla yayımlanan Kapalıçarşı verilerine göre altın fiyatları şöyle:
Gram altın
- Alış: 5.770,82 TL
- Satış: 5.771,82 TL
Çeyrek altın
- Alış: 9.829,65 TL
- Satış: 10.054,97 TL
Yarım altın
- Alış: 19.597,86 TL
- Satış: 20.109,93 TL
Tam altın
- Alış: 39.318,60 TL
- Satış: 40.096,87 TL
Ata altın
- Alış: 40.547,30 TL
- Satış: 41.572,83 TL
22 ayar bilezik
- Alış: 5.602,90 TL
- Satış: 5.608,64 TL
Altın fiyatları neden düşüyor?
Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. ABD dolarının güçlenmesi ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.
Altın piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.