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Altın piyasasındaki dalgalanmalar devam ederken yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda ons altının gerilemesi, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıdı. ABD dolarının güçlenmesi ve Fed'in faiz politikasına yönelik beklentiler, altın üzerindeki satış baskısını artırdı.

Altın fiyatları neden düşüyor?

Borsa güne nasıl başladı?

20 Kasım 2026 Cuma günü saat 06.30 itibarıyla yayımlanan Kapalıçarşı verilerine göre altın fiyatları şöyle:

20 Kasım Cuma günü gram altın 5 bin 771 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 10 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

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