A.D. (32) yönetimindeki 38 ADP 010 plakalı SUV tipi araç, Yeşilyurt Mahallesi Kuzey Çevreyolu çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.
İhbar ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan K.M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.D. ile araçtaki M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
K.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA