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K.M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına götürüldü.

Kazada yaralanan sürücü A.D. ile araçtaki M.A, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan K.M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İhbar ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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