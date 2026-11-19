Konya’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın içinde bulunduğu makam aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada, akademisyen eşi Prof. Dr. Sevim Aydın yaşamını yitirdi. Kazada Rektör Kemalettin Aydın ile araç sürücüsü Mehmet Uzunoğlu da yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Kulu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki makam aracı, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ve sürücü Mehmet Uzunoğlu kazada yaralandı. Yaralıların araçtan çıkarılmasının ardından motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı.

Rektör ve eşi hastaneye kaldırıldı

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Konya Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Prof. Dr. Sevim Aydın, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın ile şoför Mehmet Uzunoğlu’nun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Konya’daki törene katılmak için yola çıkmışlardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın’ın, Konya’da düzenlenecek akademik törene katılmak üzere kentte bulunduğu belirtildi.

Çiftin, yarın saat 14.00’te Konya Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Akademik Yükselme ve Belge Takdim ile Cübbe Giyme Töreni’ne katılmak için Konya’ya gittiği öğrenildi.