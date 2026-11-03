Konya'da Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Beyşehir-Isparta kara yolunun Yenice mevkisinde meydana geldi. Antalya'dan Iğdır'a giden 06 FDF 199 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
45 KİŞİ YARALANDI
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 45 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.