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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 45 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Beyşehir, Konya ve Seydişehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Konya'da Antalya-Iğdır seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 45 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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