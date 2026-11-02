Mersin’de 1 Ağustos 2007 tarihinde ortaya çıkan ve yıllarca faili meçhul kalan Bahaddin Sefer cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir evin avlusunda farelerin hareketliliğinden şüphelenen kiracı, beton zemini kırmaya başlayınca çevreye yayılan kötü kokuyu fark ederek polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde mumyalaşmış erkek cesedi bulundu. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 49 yaşındaki Bahaddin Sefer'e ait olduğu belirlendi.

Cinayetin Perde Arkasında Kan Donduran İddialar

Uzun süre aydınlatılamayan cinayet dosyası, faili meçhul olayların yeniden incelenmesi kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar ele alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 30 Ekim sabahı Mersin merkezli olmak üzere Batman, İzmir, Aydın, Yozgat ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Hikmet Ş., Hadi Y., Ahmet İ., Bektaş Ş., Özlem Ş. ve Ayşe E. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cesedi Buzdolabına Sığdırmak İçin Bacaklarını Kestikleri İddia Edildi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık ifadelerine yansıyan iddialar ise cinayetin vahşetini gözler önüne serdi.

Ahmet İ.'nin ifadesinde, sıvacı Hikmet Ş.'nin kendisine anlattıklarına dayandırdığı bilgilere göre, Bahaddin Sefer olay gecesi Hikmet Ş., Süleyman K. ve Hadi Y. ile birlikte evinde alkol aldı.

İddiaya göre, alkol aldıkları sırada Süleyman K. demir çubukla Sefer'in başına vurdu. Yere düşen Sefer'e iki kişi müdahale ederken Hikmet Ş.'nin bıçakla boğazını kestiği öne sürüldü.

Cinayetin ardından cesedi kilime sardıkları belirtilen şüphelilerin, buzdolabının dondurucu bölümüne yerleştirmeye çalıştıkları ancak cesedin sığmadığı iddia edildi. Bunun üzerine Sefer'in bacaklarının kesilerek cesedin dondurucuya yerleştirildiği öne sürüldü.

Buzdolabını Betonla Kapatıp Sedir Görünümü Vermişler

Şüphelilerin ifadelerinde yer alan bir diğer çarpıcı iddia ise cinayetin nasıl gizlendiğine ilişkin oldu.

İddiaya göre Hikmet Ş. ve Süleyman K., bir depodan inşaat malzemeleri temin ederek buzdolabını evin avlusuna taşıdı. Dondurucunun içerisine beton dökülürken çevresi de tuğlalarla örüldü.

Sıvacı olduğu belirtilen Hikmet Ş.'nin yapının üzerini sıvayarak oturulabilecek bir sedir görünümüne getirdiği ileri sürüldü. Buzdolabının sökülen kapağının ise aynı gece Süleyman K. tarafından taksiyle Yumuktepe Deresi'ne atıldığı iddia edildi.

Cinayetin Nedeni Olarak ‘Namus Meselesi’ İddiası

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialar arasında cinayetin gerekçesi de yer aldı. Bazı şüphelilerin, olayın geçmişte yaşandığı öne sürülen taciz olaylarından kaynaklanan bir ‘namus meselesi’ nedeniyle işlendiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin ayrıca cinayetin ardından Bahaddin Sefer'e ait altın, para ve ruhsatsız silahı aralarında paylaştıkları da iddia edildi.

6 Şüphelinin Adliyeye Sevk Edilmesi Bekleniyor

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran 19 yıllık cinayete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yıllardır aydınlatılamayan ‘Mumya Ceset’ cinayetinde soruşturmanın yeni ayrıntılarla derinleşmesi bekleniyor.