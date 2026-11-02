14 Kasım 2026 Cumartesi günü Atatürk Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek törende, müzik alanındaki ödülün sahibi Turgay Erdener olurken, edebiyat alanındaki ödül Hüseyin Ferhad’a takdim edilecek.

Fazıl Say Ve Aslıhan And Say Aynı Sahnede

Yekta Kopan’ın sunuculuğunu üstleneceği ödül gecesi, müzik performanslarıyla da dikkat çekecek. Dünyaca tanınan piyanist ve besteci Fazıl Say ile flüt sanatçısı Aslıhan And Say, Turgay Erdener ve Selva Erdener gece kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek.

Ödül kazanan sanatçılara ise heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından tasarlanan özel ödül heykelciği takdim edilecek.

Ücretsiz Yer Fişleri 7 Kasım’da Dağıtıma Çıkıyor

Sanatseverlerin ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik için yer fişleri, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 09.00’dan itibaren Çankaya Belediyesinin çevrim içi bilet platformu üzerinden alınabilecek.

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