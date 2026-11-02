Bir anda nefes almakta zorlanan küçük çocuğun durumunu fark eden ailesi, çevreden acil yardım istedi.

Doktorun Müdahalesi Küçük Çocuğu Kurtardı

Ailenin yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Müslüm Polat, vakit kaybetmeden müdahalede bulundu.

Dr. Polat'ın uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde Civan Aras Özkan’ın nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Yapılan müdahalenin ardından küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarma Anları Güvenlik Kamerasında

Hastanede yaşanan ve yürekleri ağza getiren olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Doktorun hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçilirken, küçük Civan'ın sağlık durumunun iyi olması ailesine rahat bir nefes aldırdı.