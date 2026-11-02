Sendikal baraj tartışmaları yeniden gündeme gelirken, TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel’den yüzde 5 barajına tepki geldi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; geçmişte uygulanan yüzde 1 ve yüzde 2 sendikal barajlarının yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatan Demirel, yeni bir baraj düzenlemesinin kamu çalışanlarının sendika seçme özgürlüğünü sınırlandırabileceğini belirtti. Sendikalar arasında eşitsizliğe yol açabilecek uygulamalara karşı çıkan Demirel, tüm sendikaların eşit şartlarda faaliyet gösterebildiği özgür ve demokratik bir sendikal sistem çağrısında bulundu.

“YÜZDE 1 VE YÜZDE 2 BARAJLARI İPTAL EDİLDİ”

Sendikal baraj uygulamalarının daha önce yüzde 1 ve yüzde 2 oranlarıyla hayata geçirildiğini ancak her iki düzenlemenin de yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatan Demirel, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile getirilen yüzde 1 barajının Danıştay 12. Dairesinin 16 Mart 2023 tarihli kararıyla iptal edildiğini belirtti.

Demirel, söz konusu karara ilişkin, “Danıştay, sendikalar arasında üye sayısı üzerinden ayrım yapılmasının sendikal özgürlüğe müdahale niteliği taşıdığını, sendikaların üye kaybetmesine yol açabileceğini ve aynı işi yapan kamu görevlileri arasında yalnızca farklı sendikalara üye olmaları nedeniyle mali eşitsizlik oluşturduğunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Yüzde 1 barajının ardından getirilen yüzde 2 barajının da Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini kaydeden Demirel, “Anayasa Mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarihli kararıyla yüzde 2 barajı Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. 5 Mart 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, sendika üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanmasının belirli bir örgütlenme oranına bağlanmasının sendika hakkı ve eşitlik ilkeleri bakımından Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirildi” diye konuştu.

“ÜYELERİMİZİN ALACAKLARI YASAL FAİZİYLE ÖDENDİ”

TEÇ-SEN olarak üyelerinin yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi için hukuki mücadele yürüttüklerini vurgulayan Demirel, sendikalarının açtığı dava sonucunda Danıştay 12. Dairesinin 27 Mayıs 2025 tarihli kararıyla yüzde 2 barajına dayalı ödeme sınırlamasının iptal edildiğini aktardı. Demirel, hukuki sürecin sonucuna ilişkin, “Sendikamızın açtığı dava sonucunda Danıştay 12. Dairesinin 27 Mayıs 2025 tarihli, 2023/74 Esas ve 2025/2733 Karar sayılı kararıyla, yüzde 2 barajına dayalı ödeme sınırlaması iptal edilerek üyelerimizin mahrum bırakıldığı toplu sözleşme ikramiyesi tutarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi” dedi.

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