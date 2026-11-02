İstanbul'da yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 21 Ekim 2026 tarihinde tutuklanan Emir Sarıgül'ün 30 Ekim'de verdiği ek ifadede, hem ailesinin mal varlığına hem de siyaset dünyasına ilişkin iddialar yer aldı.

Sarıgül'ün babası Mustafa Sarıgül ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasında para alışverişi gerçekleştiğini ileri sürmesi, siyasi gündemde tartışma yarattı. İddialara YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'den sert yanıt geldi.

Özgür Özel'e 350 bin dolar verildiğini iddia etti

Emir Sarıgül, savcılık ifadesinde babasının Özgür Özel'e farklı zamanlarda para verdiğini öne sürdü.

Sarıgül'ün anlatımına göre, YENİ Parti'nin kuruluş sürecinde genel merkez binasının iç düzenlemesi için 250 bin dolar, Ankara'nın Ümitköy semtindeki bir restoranın çıkışında Özel'in aracına bırakıldı.

Sarıgül, bir başka tarihte ise 100 bin doların hediye paketi içerisine konularak Özel'e ulaştırıldığını iddia etti. Söz konusu paranın iki atkının bulunduğu pakete yerleştirildiğini ileri sürdü.

Ancak bu para transferlerinin gerçekleştiğine ilişkin bağımsız olarak doğrulanmış bir bulgu kamuoyuna sunulmuş değil.

Babasıyla miras anlaşmazlığı yaşadığını anlattı

Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde ailesine ait taşınmazlar da yer aldı.

Annesinden kalan mirasın paylaşımı konusunda babası Mustafa Sarıgül ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını öne süren Sarıgül, yaklaşık iki yıl önce Ankara'da bir miras paylaşım sözleşmesi imzaladıklarını iddia etti.

Sarıgül, sözleşme kapsamında Nişantaşı, Mecidiyeköy, Marmaris ve Ankara'da bulunan toplam beş taşınmazın kendisine devredilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Taşınmazların devredilmemesi halinde 50 milyon dolar ödenmesini öngören bir teminat senedi hazırlandığını da ileri sürdü.

YENİ Parti'den iddialara sert tepki

Emir Sarıgül'ün ifadelerinin basına yansımasının ardından YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı.

Emre, Özgür Özel hakkındaki iddiaları reddederek bunların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İddiaları "külliyen yalan" ve "açık bir iftira" olarak nitelendiren Emre, yaşananları bir itibar suikastı girişimi olarak değerlendirdi.

Parti otobüsünün finansmanına ilişkin gündeme gelen iddialara da değinen Emre, aracın vatandaşların bağışlarıyla alındığını, gerekli faturaların parti kayıtlarında bulunduğunu belirtti.

Emre, iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Emir Sarıgül tahliye ve koruma istedi

Ek ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emir Sarıgül, iki çocuğunun bakımından sorumlu olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sarıgül ayrıca cezaevinden çıkması halinde can güvenliği konusunda endişe yaşadığını öne sürerek devlet koruması istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, söz konusu açıklamalar henüz yargı kararıyla doğrulanmış bulgular niteliği taşımıyor.