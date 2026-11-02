Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yürütülen görüşmelerde sona yaklaşıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adam Sergio Conceição isminde mutabakata vardığı ve deneyimli çalıştırıcıyı İstanbul'a çağırdığı bildirildi.
Teknik direktörlük görevi için yapılan değerlendirmelerin ardından Conceição üzerinde karar kılındığı belirtilirken, Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetiminin, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından teknik direktörlük konusunu netleştirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ise gözünü kulüpten gelecek resmi açıklamaya çevirdi.
Muhabir: Melisa Sapaz