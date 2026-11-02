İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Baron' lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı tespit edildi.

Örgüt adına eylem gerçekleştirmek amacıyla Adana'dan İstanbul'a geldiği belirlenen İ.Ç., 31 Ekim'de Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 1 otomatik silah ele geçirildi.

Esenyurt'taki hücre evine operasyon düzenlendi

Soruşturmanın devamında İ.Ç.'nin, Gaziantep'ten İstanbul'a eylem amacıyla gelen 3 şüpheliyle birlikte Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda C.C.G., A.D. ve O.B. de yakalandı.

Şüphelilerin saldırıda kullanmayı planladıkları silahları temin ettikleri öne sürülen Ç.A.'nın da kimliği tespit edildi. Bunun üzerine 1 Kasım'da düzenlenen operasyonla Ç.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği ve 200 adet 9x19 milimetre fişek ele geçirildi.

Cem Gölbaşı'na saldırı hazırlığını itiraf ettiler

Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını anlattıkları öğrenildi. Şüphelilerin, uygun koşulların oluşmaması nedeniyle planladıkları eylemden vazgeçtiklerini söyledikleri belirtildi.

Fenerbahçe Stadı çevresinde keşif yapmışlar

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde, şüphelilerin 27 Ekim'de Fenerbahçe Stadı çevresinde keşif yaptıkları da tespit edildi. Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli yakalanırken, adreslerde ele geçirilen silah ve mühimmat incelemeye alındı.