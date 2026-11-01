Olay, Yozgat’taki Çamlık Milli Parkı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yapan K.T. (51), bir süre sonra yakınlarından ayrılarak kayboldu.
Kadını çevrede arayan yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Kaybolduğu noktaya 200 metre mesafede bulundu
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda K.T., kaybolduğu noktanın yaklaşık 200 metre yakınında bitkin halde otururken bulundu.
Yürümekte güçlük çektiği öğrenilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA