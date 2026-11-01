Ankaralı Küçük Ada Amerika’da TV sunucusu oldu

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Kadını çevrede arayan yakınları, kendisine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, Yozgat’taki Çamlık Milli Parkı’nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte parkta yürüyüş yapan K.T. (51), bir süre sonra yakınlarından ayrılarak kayboldu.

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