Toplantıda ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler üzerine görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca teşkilat içindeki birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik konular gündeme geldi.

Demirbaş’tan kadın kollarına teşekkür

Toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kadınların teşkilat çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Yapmış olduğunuz çalışmalardan, vermiş olduğunuz emek ve gayretten dolayı sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç da toplantının hayırlı olmasını dileyerek programa katılanlara teşekkür etti.

Kadınların saha çalışmalarındaki rolüne dikkat çekildi

Ankara İl Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Mahpeyker Sert, kadınların saha çalışmalarında ve seçim süreçlerinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti. Sert, ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerde kadınların katkısının önemine değindi.

Çubuk Kadın Kolları Başkanı Ebru Ateş ise siyasetin yalnızca toplantılardan ve saha faaliyetlerinden ibaret olmadığını belirterek, gönül bağı kurmanın, birbirini anlamanın ve dayanışmayı güçlendirmenin de siyasi çalışmaların önemli bir parçası olduğunu söyledi.

İstişare toplantısı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.