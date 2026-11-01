İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Polislere iplik bobinleri ve tahta fırlattı

Yangın sırasında atölyede bulunan Mehmet S., iplik bobinlerini ve tahta parçalarını aşağıda bulunan polis ekiplerinin üzerine attı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de su sıkarak şüpheliye müdahale etti.

Polisin ikna çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan Mehmet S. gözaltına alındı. Binadan indirildiği sırada çevrede bulunan bir kişi şüpheliye saldırmaya çalıştı.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüpheli polis merkezine götürülürken, yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayın görgü tanığı yaşananları anlattı

Olay sırasında çevrede bulunan Ömer Faruk Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Yangını gördüm, indim baktım. Adamın biri yukarıdan bir şeyler atıyordu. İplik bobinleri attı, ne bulduysa attı. Sonra polisler gözaltına aldı.”