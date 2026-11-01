Yangın, saat 16.50 sıralarında Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin tamamını sardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Otomobil kullanılamaz hale geldi

Ekiplerin yaptığı kontrollerde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alevlerin sardığı otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.