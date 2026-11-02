ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında basın toplantısı gerçekleştirdi. Pakistan-Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rubio, Pakistan'ın terör saldırılarına yönelik endişelerini bildiklerini ifade etti.

Pakistan'ın, Afganistan topraklarından desteklendiği öne sürülen terör saldırılarından ve Afganistan yönetiminin bu saldırıları önlemek için yeterli çabayı göstermemesinden kaygı duyduğunu belirten Rubio, ABD'nin konuya ilişkin tutumunu dile getirdi.

Rubio, "(Pakistan'ın) terörle hedef alınmasını istemiyoruz. Bu nedenle, sahip olabileceğimiz verimli bir rol varsa bu rolü üstlenmek isteriz." dedi. Afganistan yönetimiyle yakın ilişkileri bulunmadığını kaydeden Rubio, Pakistan'ın endişelerinden haberdar olduklarını ve teröre karşı olduklarını vurguladı.

Pakistan'da terör saldırıları sınır bölgelerinde yoğunlaşıyor

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki bölgede de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını öne süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da konuşlandığını ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi söz konusu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları öne çıkıyor. Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve bölgenin Beluç halkı tarafından yönetilmesini isteyen örgüt, bölgede çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor.