Kasım ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı için yeni kira hesaplaması gündeme geldi. Ev sahiplerinin uygulayabileceği en yüksek zam oranını belirleyen enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekim ayında yüzde 31,49 olarak uygulanan kira artış sınırının kasım ayında ne kadar olacağı ise merak konusu oldu.

Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak verilerle birlikte kasım ayında kira sözleşmesi yenilenen konut ve iş yerleri için uygulanabilecek en yüksek zam oranı da belli olacak.

Kira artışları hesaplanırken aylık ya da yıllık enflasyon yerine, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 12 aylık ortalaması dikkate alınıyor.

Kasım ayında kiralara ne kadar zam gelecek?

Kasım ayı kira artış oranı henüz kesinleşmedi. Ekim ayında kira artışında uygulanan üst sınır yüzde 31,49 olmuştu. Yeni oranın bu seviyenin üzerine çıkıp çıkmayacağı TÜİK'in açıklayacağı verilerle netlik kazanacak.

Kasım ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar için yeni kira tutarı, mevcut kira bedeline açıklanacak artış oranının uygulanmasıyla hesaplanabilecek.

20 bin TL kira ödeyen ne kadar verecek?

Ekim ayında geçerli olan yüzde 31,49'luk artış oranı örnek alındığında, aylık 20 bin TL kira ödeyen bir kişinin kira bedeli 26 bin 298 TL'ye yükseliyor.

Aynı hesaplamaya göre 15 bin TL olan kira 19 bin 723 lira 50 kuruşa, 25 bin TL olan kira ise 32 bin 872 lira 50 kuruşa ulaşıyor.

Ancak bu hesaplamalar ekim ayının oranına dayanıyor. Kasım ayında yapılacak zamlar için 3 Kasım'da açıklanacak yeni oranın esas alınması gerekiyor.

Ev sahipleri belirlenen oranın üzerinde zam yapabilir mi?

Mevcut düzenlemeye göre konut ve çatılı iş yeri kiralarında yıllık kira artışı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemiyor. Taraflar bu sınırın altında bir zam oranında anlaşabiliyor.

Beş yılı aşan kira ilişkilerinde ise mahkeme aracılığıyla kira bedelinin yeniden belirlenmesine yönelik farklı yasal hükümler uygulanabiliyor.

Kasım ayının kesin kira artış oranı, TÜİK'in 3 Kasım'da açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak.