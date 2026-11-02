Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kaçak içki üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 bin 200 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kuşadası'nın Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan iki iş yerinde kaçak içki üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Belirlenen adreslere önceki gün düzenlenen operasyonda İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S. (55) gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda 5 bin 200 litre kaçak etil alkol ile 486 adet alkol aroma kiti bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 3 milyon 250 bin lira değerinde olduğu ve bu malzemelerle 25 bin 500 litre sahte içki üretilebileceği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden İ.Ö. ve T.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.S. ise serbest bırakıldı.