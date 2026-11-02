Ankara’da yaşanan sıra dışı boşanma hikâyesi dikkat çekti. Şeyma U. (53), kendisini aldattığını iddia ederek boşandığı A.U. (55) ile bir yıl sonra yeniden evlendi. Ancak çiftin ikinci evliliği de uzun sürmedi. Eşinin aynı davranışları tekrarladığını öne süren kadın, 2,5 yıl sonra yeniden boşanma davası açtı. Mahkeme, ikinci davada da kadını haklı bularak çiftin boşanmasına karar verdi.

Kamuda memur olarak çalışan Şeyma U. ile özel bir şirkette satış müdürlüğü yapan A.U., 2006 yılında evlendi. Bir çocuk sahibi olan çiftin evliliğinde sorunlar yaşanmaya başladı. Şeyma U., 2017 yılında eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı.

Çekişmeli geçen dava sonucunda Aile Mahkemesi, kadını haklı bularak çiftin boşanmasına ve A.U.'nun eski eşine 125 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Karar, 2020 yılında Yargıtay tarafından onandı.

Bir yıl sonra yeniden evlendiler

Boşanmanın kesinleşmesinden bir yıl sonra çift yeniden bir araya geldi. Pandemi döneminde kendilerini yalnız hissettiklerini belirten avukat Senem Yılmazel'in aktardığına göre A.U., eski eşine hatalarından ders çıkardığını ve aynı davranışları tekrarlamayacağını söyleyerek barışmak için ısrar etti. Bunun üzerine çift yeniden nikâh masasına oturdu.

Ancak ikinci evlilikte de sorunlar sona ermedi. Şeyma U., 2023 yılında eşinin kendisini yeniden aldattığını öne sürerek ikinci kez boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi, sunulan delilleri değerlendirerek kadını haklı buldu ve çiftin boşanmasına karar verdi. Karar, üst mahkemelerin incelemesinden geçerek kesinleşti.

'Nadiren karşılaştığımız bir durum'

Şeyma U.'nun avukatı Senem Yılmazel, aynı çiftin aynı gerekçeyle ikinci kez boşanmasının hukuk hayatında nadir karşılaşılan bir durum olduğunu belirtti.

İlk boşanma davasında 125 bin lira tazminata hükmedildiğini hatırlatan Yılmazel, müvekkilinin 2023 yılında yeniden kendisine başvurarak eski eşiyle tekrar evlendiğini ve boşanmak istediğini söylediğini aktardı.

İkinci davada da eşin boşanmak istemediğini belirttiğini ifade eden Yılmazel, mahkemenin delilleri değerlendirerek boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Yılmazel ayrıca, ilk boşanma kararının ikinci davada delil olarak sunulduğunu ve mahkemenin bu kararı da değerlendirmeye aldığını kaydetti.