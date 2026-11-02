Ankara’da geri dönüşüm ve sanat temalı yeni bir sergi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü himayesinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Eski Genel Müdürü Mehmet Akif Işık tarafından hazırlanan “İlk Çağlardan Günümüze Sıfır Atık” sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

“Doğadan Sanata Geri Dönüşüm” temasıyla hazırlanan sergide, sıfır atık anlayışının tarihsel süreç içerisindeki yeri ve geri dönüşümün sanatsal çalışmalara yansıması ön plana çıkacak.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan davette, tüm müze dostları ve sanatseverler serginin açılışına davet edildi.