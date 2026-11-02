Akaryakıt fiyatlarında artış sürüyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni zam haberi bu kez otogazdan geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, otogazın litre fiyatına 9 TL zam yapılması bekleniyor.

2 Kasım Pazartesi gününü 3 Kasım Salı gününe bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülen zam, gerçekleşmesi halinde otogaz fiyatlarında ciddi bir artışa neden olacak.

Beklenen zammın uygulanmasıyla birlikte otogazın litre fiyatının Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde 50 TL seviyesini aşması bekleniyor.

Zam beklentisi, özellikle LPG'li araç kullanan sürücülerin bütçesini etkileyecek. Ancak 9 TL'lik artışa ilişkin resmi fiyat güncellemesinin kesinleşmesi bekleniyor.