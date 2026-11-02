Küresel piyasalar yeni haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalar yeni haftaya siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle hareketli başladı. ABD'de devam eden Kongre ara seçimlerinde Başkan Donald Trump yönetiminin Kongre'deki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer aldı.

Analistler, seçim sonuçlarının Trump yönetiminin Orta Doğu politikasındaki hareket alanını etkileyebileceğine dikkat çekerken, bölgede askeri gerilimlerin artabileceğine yönelik değerlendirmelerin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

ABD ile İran arasında arabulucular üzerinden yürütülen müzakerelerde ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılmasına yönelik anlaşma beklentisi sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington yönetiminin Tahran'ın şartlarını kabul etmesi halinde boğazın yeniden açılabileceğini ve müzakerelerin devam edeceğini ifade etti.

Anlaşma ihtimalinin güçlenmesiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 gerileyerek 109 dolar seviyesine indi.

Fed'in faiz kararı için kritik veriler bekleniyor

ABD'de geçen hafta açıklanan büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri, enflasyon risklerinin devam edebileceğine işaret etti. Ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruması ve fiyat artışlarının yüksek seviyelerde kalması, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin beklentileri güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın geri kalanında bir faiz artırımına daha gitme ihtimali yüzde 70'in üzerinde bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri şekillendirmesi bekleniyor.

ABD'de bilanço sezonu da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Teknoloji devi Apple'ın bu hafta açıklayacağı finansal sonuçlar, özellikle yapay zeka yatırımlarının şirket kârlılığına etkisi açısından yakından takip edilecek.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni haftaya yüzde 4,94 seviyesinde yatay başlarken, dolar endeksi 101,9 seviyesinde bulunuyor.

Altın ve petrol fiyatlarında hareketlilik

Küresel faiz beklentilerindeki sıkılaşma nedeniyle baskı altında kalan altının ons fiyatı, cuma günü yüzde 3,6 değer kaybederek 3 bin 870 dolara geriledi. Yaklaşık bir yılın en düşük seviyesini gören altının onsu, yeni haftaya tepki alımlarıyla yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 899 dolardan başladı.

New York borsasında ise cuma günü satış ağırlıklı bir görünüm öne çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 1,82, Nasdaq endeksi yüzde 2,86, Dow Jones endeksi ise yüzde 1,09 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları haftaya pozitif başladı.

Avrupa'da Fransa endişesi büyüyor

Avrupa piyasalarında Fransa'daki gelişmeler yakından izleniyor. Hükümetin eğitim sektörüne yönelik taahhütlerini yetersiz bulan öğrenci sendikalarının yeni eylem çağrıları, ülkedeki toplumsal gerilimin devam edebileceği endişesini artırdı.

Fransa'nın mali görünümüne ilişkin kaygılarla 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5 seviyesine yaklaştı.

Avro Bölgesi ekonomisi ise yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüyerek beklentileri aştı. Enerji kaynaklı fiyat artışlarının sürmesi, Avrupa Merkez Bankasının gelecek ay faiz artırımına gidebileceği beklentilerini de güçlendirdi.

Asya piyasalarında karışık görünüm

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bölgeden gelen imalat sanayi PMI verileri ekonomik talepte sınırlı yavaşlamaya işaret etti.

Ekim ayında Japonya'da imalat sanayi PMI 53,3 seviyesinde sabit kalırken, Çin'de 52'ye, Hindistan'da ise 54,7'ye geriledi.

Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2,6, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Borsa İstanbul'da gözler enflasyon verisinde

Yurt içinde Borsa İstanbul'da cuma günü satış baskısı etkili oldu. BIST 100 endeksi günü yüzde 3,64 değer kaybederek 10.759,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise cuma gününü 49,9350 seviyesinden kapatırken, yeni haftanın ilk işlem saatlerinde 49,9700 seviyesinde işlem gördü.

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Muhsin Atcı, Başkan Vekilliğine Ersin Başar Ekmekci, üyeliğine ise Yasemin Girici atandı.

Piyasalarda yurt içinin en önemli gündem maddelerinden biri yarın açıklanacak ekim ayı enflasyon verisi olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, TÜFE'nin ekim ayında yüzde 2,20 artmasını bekliyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 puan seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

10.00 – Almanya eylül ayı perakende satışlar

10.00 – Türkiye ekim ayı imalat sanayi PMI

11.55 – Almanya ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 – Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 – İngiltere ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 – Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 – ABD ekim ayı imalat sanayi PMI

18.00 – ABD ekim ayı ISM imalat sanayi PMI



