Abu Dabi'deki Zayed Ulusal Müzesi, 21 Eylül'de farklı kültürlerden insanları buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 69 farklı milletten katılımcının aynı kitap kulübü toplantısında buluşmasıyla, bir kitap kulübünde en fazla farklı milliyetten insanın bir araya gelmesi kategorisinde Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Etkinlikte, 7. yüzyıla dayanan Leyla ile Mecnun aşk hikayesini ele alan Bedouin and Abbasid Cultural Identities: The Arabic Majnūn Laylā Story adlı eser okundu. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, aynı eser etrafında bir araya gelerek edebiyat üzerinden kültürel bir paylaşım gerçekleştirdi.

Edebiyat farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturdu

Rekor denemesine, 2018 yılında kurulan Kalima Okuma Kulübü öncülük etti. Farklı milletlerden insanları kitaplar aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan kulüp, düzenlediği bu özel buluşmayla kültürler arası etkileşime dikkat çekti.

Leyla ile Mecnun'un yüzyıllardır anlatılan aşk hikayesinin merkezinde yer aldığı etkinlik, edebiyatın dil ve milliyet farklılıklarını aşarak insanları ortak bir noktada buluşturabileceğini gösteren organizasyonlardan biri oldu.