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Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özgür Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, Şahin metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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