Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezinden Kuşadası Sanayi Sitesi'ne doğru ilerleyen Özgür Şahin (29) yönetimindeki 09 AIR 632 plakalı motosiklet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, Şahin metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Özgür Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.