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Yayımlanan tezkereye göre, Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Güney Kore ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı görevine Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi kapsamında yapılacak vekalet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşüne kadar devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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