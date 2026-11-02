Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan tezkereye göre, Erdoğan'ın 2-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği Güney Kore ziyareti boyunca Cumhurbaşkanlığı görevine Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi kapsamında yapılacak vekalet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşüne kadar devam edecek.
Kaynak: AA