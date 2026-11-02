DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, halka açık şirketlerin piyasa değerinde yaşandığını belirttiği düşüşe ilişkin açıklama yaptı. Son 2 aylık dönemde şirketlerin toplam değerinin 479 milyar dolardan 306 milyar dolara gerilediğini ifade eden Babacan, kaybın 173 milyar doları aştığını savundu.

Fabrikalar, ticari işletmeler ve bankaların değer kaybettiğini belirten Babacan, yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Babacan, mevcut tabloya ilişkin sert ifadeler kullandı.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığıyla karşı karşıyayız”

Genel Başkan Babacan, açıklamasında piyasalardaki değer kaybına dikkat çekerek, “Kayıp 173 milyar doları geçti! Son 2 ayda halka açık şirketlerimizin toplam değeri 479 milyar dolardan 306 milyar dolara düştü.” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin değerindeki düşüşün ekonomi üzerindeki etkilerine işaret eden Babacan, “Fabrikalarımız, ticari işletmelerimiz, bankalarımız gözümüzün önünde erimeye devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Yaşananları “Cumhuriyet tarihinin en büyük piyasa dolandırıcılığı” olarak nitelendiren Babacan, kötüye gidişin durdurulabilmesi için meselenin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Babacan'dan 4 maddelik acil çağrı

Sorunun çözümü için atılması gereken adımları sıralayan Babacan, yetkililere dört maddelik çağrıda bulundu.

Babacan'ın talepleri şöyle:

İlgili listenin açıklanması. TBMM'de araştırma komisyonu kurulması. İlgili kuruluşların tüm yöneticilerinin görevden alınması. Sürecin yönetilmesi için tam yetkili bir “görev gücü” oluşturulması.

Babacan, söz konusu adımların acilen hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek yaşanan gelişmelerin bütün boyutlarıyla incelenmesini istedi.