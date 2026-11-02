Amerikan Axios haber platformunun ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin son durumu ve tarafların yeniden çatışmaya girme ihtimali değerlendirildi.

Haberde yer alan iddiaya göre Netanyahu, görüşme sırasında Trump'a 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi yönünde baskı yaptı. İsrailli bir kaynak görüşmeyi “zorlu” olarak nitelendirirken, ABD'li kaynak ise görüşmenin “doğrudan” geçtiğini belirtti. Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Trump'tan yeni askeri operasyon sinyali

ABD Başkanı Trump, daha önce Florida eyaletinin Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri operasyonlarının İran'ın silahlı kuvvetlerini ve nükleer altyapısını ciddi şekilde zayıflattığını savunmuştu.

İran'da hala müdahale edilmesi gereken bir ya da iki tesis bulunduğunu söyleyen Trump, “Halen ilgilenmemiz gereken, bir ya da iki tesis diyebilirim. Ancak bunu 10 dakika içinde yapabiliriz. Yani elimizde böyle bir plan var.” ifadelerini kullanmıştı.

Müzakereler sürerken askeri seçenek gündemde

Washington ile Tahran arasında Katar'ın arabuluculuğunda yürütülmesi muhtemel müzakerelere ilişkin soruları yanıtlayan Trump, yeni askeri eylemlere yönelik hazırlıkların olabileceğine işaret etmişti. ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlara gelecek hafta yeniden başlayıp başlamayacağı sorusuna ise yanıt vermekten kaçınmıştı.

Müzakerelerdeki ilerlemeyi “iyi” olarak değerlendiren Trump, İran'a güvenmediklerini belirterek, “Bir anlaşma yapıyorlar, sonra vazgeçiyorlar.” demişti.