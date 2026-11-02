İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından 32 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Operasyonlarda 72 şüpheli yakalanırken, bunlardan 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibat kurdukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sanal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan 72 şüpheliden 41'i tutuklanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.