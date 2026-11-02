Trendyol Süper Lig'de 22 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, sezonun ilk 10 haftasında özellikle iç saha performansıyla öne çıktı. Papara Park'ta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan bordo-mavililer, sahasında 15 puan topladı. Deplasmanda ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 7 puan elde etti.

Trabzonspor iç sahada puan kaybetmedi

Son olarak sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki iç saha galibiyet serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, sezonun ilk 10 haftasında Papara Park'ta oynadığı karşılaşmalarda İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği, Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi mağlup etti.

Trabzonspor, iç sahadaki maçlarında İstanbul Başakşehir'i 2-1, Gençlerbirliği'ni 5-0, Galatasaray'ı 4-0, Beşiktaş'ı 2-0 ve Gaziantep FK'yi 2-0'lık skorlarla geçti.

Bu sonuçlarla sahasında 15 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, maç başına 3 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise 5 maçta 7 puan alan bordo-mavililerin puan ortalaması 1,4'te kaldı.

Papara Park'ta kalesinde yalnızca 1 gol gördü

Trabzonspor, iç sahadaki galibiyetlerinin yanı sıra savunma performansıyla da dikkati çekti. Papara Park'ta oynadığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 gol yiyen bordo-mavililer, bu golü ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir karşısında kalesinde gördü.

Sahasında maç başına 0,2 gol yeme ortalaması yakalayan Trabzonspor, sezonun ilk 10 haftasında toplam 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer aldı.

Trabzonspor iç sahada 15 gol kaydetti

Hücum performansında da iç sahada etkili bir grafik sergileyen Trabzonspor, Papara Park'taki 5 maçta rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalaması yakalayan bordo-mavililer, deplasmanda ise 5 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, iç sahadaki galibiyetleri ve savunmadaki başarısıyla Süper Lig'in ilk 10 haftasında dikkat çeken takımlar arasında yer aldı.