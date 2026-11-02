Hasan Sarıtaş Gallery’de açılan sergide Tuncel, Paris’i konu alan eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Çalışmalarında kadınları başrole alan ve kadınların dünyasını renklerle tuvale yansıtan ressam, bugüne kadar 65 kişisel ve 150 karma sergi olmak üzere toplam 215 sergide yer aldı.

Eserleri, Koç Holding Şeref Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Koç’un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin koleksiyonlarında bulunan Tuncel, sanat otoritelerince Türkiye’nin önde gelen yaşayan kadın ressamları arasında gösteriliyor.

Büyük ilgi gören “Paris Diye Hatırlıyorum” sergisi, 10 Kasım Salı gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.