Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece yarısı Gediz-Hisarcık kara yolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 06 AG 9474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu.
İhbar üzerine olay yerine Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.