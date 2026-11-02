Ankaralı Küçük Ada Amerika’da TV sunucusu oldu

Sosyal Medyada Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak? e-Devlet Detayı Açıklandı

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü bu kez İran'da verildi

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumuna ilişkin açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine Hisarcık ve Emet belediyelerine bağlı itfaiye kaza kırım kurtarma ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan A.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Gediz-Hisarcık kara yolu Hamamköy mevkiinde meydana geldi. A.T. yönetimindeki 06 AG 9474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü için ekipler seferber oldu.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.