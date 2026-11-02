Sosyal Medyada Yaş Doğrulama Nasıl Yapılacak? e-Devlet Detayı Açıklandı

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü bu kez İran'da verildi

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İlkay Ersus - KESK Tüm Bel Sen Ankara 2 nolu Şubesi

Vahap Uzunoğlu- Malatya Hekimhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

Volkan Durmuşoğlu - Samsun 19 Mayıs Kültür ve Tanıtma Derneği

Zeki Afacan- Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi

Nurali Keleş - Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

Prof. Dr. Cemal Taluğ - Ankara Üniversitesi Önceki Rektörü Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Çankaya Kent Konseyi’nin seçimli 15. Olan Genel Kurulu Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı. İki gün süren Kent Konseyi Genel Kurulunda Çankaya Kent Konseyi Başkanlığına yeniden Mustafa Coşar getirildi.

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