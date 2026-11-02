Çankaya Kent Konseyi’nin seçimli 15. Olan Genel Kurulu Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı. İki gün süren Kent Konseyi Genel Kurulunda Çankaya Kent Konseyi Başkanlığına yeniden Mustafa Coşar getirildi.
İŞTE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
Mustafa Coşar- Başkan
Prof. Dr. Cemal Taluğ - Ankara Üniversitesi Önceki Rektörü Tarım ve Gıda Etiği Derneği
Prof. Dr. Hayriye Erbaş Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü E. Öğretim Üyesi
ÇKK Kent Akademisi Başkanı
Prof. Dr. Figen Beyhan - Mimarlar Odası/ Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Av. Güler Kaya Ankara Barosu
Gamze Burcu Gül - Ankara Diş Hekimleri Odası
Nurali Keleş - Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası
Sevgi Teker - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi
Zeki Afacan- Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi
Osman Umur - Çevrem Sosyal Demokrasi Derneği
Mehmet Başdemir- Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu
Volkan Durmuşoğlu - Samsun 19 Mayıs Kültür ve Tanıtma Derneği
Ermetin Tanyeri - Kars Federasyonu
Bahar San - Toplumsal Emekliler Dayanışma Derneği
Vahap Uzunoğlu- Malatya Hekimhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği
Aslıhan Kiper - Dikmen Semt Meclisi Sözüsü / Harbiye Mahallesi Muhtarı
Yasemin Yıldı - Kırkkonaklar Semt Meclisi
Barış Cömert - Bayraktar Mahallesi Muhtarı
Nesibe Durmaz - Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı
Emre Şensoy - Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Muhtarı
İlkay Ersus - KESK Tüm Bel Sen Ankara 2 nolu Şubesi
İsa Güven - Ankara Kahveciler Odası Başkanı
Savaş Delibaş Ankara Simitçiler Odası Başkanı