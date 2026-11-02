Çankaya Kent Konseyi’nin seçimli 15. Olan Genel Kurulu Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde yapıldı. İki gün süren Kent Konseyi Genel Kurulunda Çankaya Kent Konseyi Başkanlığına yeniden Mustafa Coşar getirildi.

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İŞTE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

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Mustafa Coşar- Başkan

Prof. Dr. Cemal Taluğ - Ankara Üniversitesi Önceki Rektörü Tarım ve Gıda Etiği Derneği

Prof. Dr. Hayriye Erbaş Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü E. Öğretim Üyesi
ÇKK Kent Akademisi Başkanı

Prof. Dr. Figen Beyhan - Mimarlar Odası/ Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi
Av. Güler Kaya Ankara Barosu

Gamze Burcu Gül - Ankara Diş Hekimleri Odası

Nurali Keleş - Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası

Sevgi Teker - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi

Zeki Afacan- Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi

Osman Umur - Çevrem Sosyal Demokrasi Derneği

Mehmet Başdemir- Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu

Volkan Durmuşoğlu - Samsun 19 Mayıs Kültür ve Tanıtma Derneği

Ermetin Tanyeri - Kars Federasyonu

Bahar San - Toplumsal Emekliler Dayanışma Derneği

Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Akşam Anıtpark'ta Konser Coşkusu!
Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Akşam Anıtpark'ta Konser Coşkusu!
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Vahap Uzunoğlu- Malatya Hekimhanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

Aslıhan Kiper - Dikmen Semt Meclisi Sözüsü / Harbiye Mahallesi Muhtarı

Yasemin Yıldı - Kırkkonaklar Semt Meclisi

Barış Cömert - Bayraktar Mahallesi Muhtarı

Nesibe Durmaz - Çamlıtepe Mahallesi Muhtarı

Emre Şensoy - Şehit Cevdet Özdemir Mahallesi Muhtarı

İlkay Ersus - KESK Tüm Bel Sen Ankara 2 nolu Şubesi

İsa Güven - Ankara Kahveciler Odası Başkanı

Savaş Delibaş Ankara Simitçiler Odası Başkanı

Muhabir: Abbas Satır