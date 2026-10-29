29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kapsamında Çankaya'da törenler gerçekleştirildi. Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Atapark ve Zafer Anıtı'nda düzenlenen programlara katıldı. Törenlerde siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Programda konuşan Haldun Güler, seçilmiş Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in cezaevinden gönderdiği Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu. Güner, mesajında Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlayarak eşitlik, hukuk ve özgür irade değerlerine bağlılığını ifade etti.

Haldun Güler'den Cumhuriyet ve Eşitlik Vurgusu

Konuşmasında Cumhuriyet'in kuruluş sürecine değinen Haldun Güler, Kurtuluş Savaşı'nın ardından kurulan yeni devletin eşit yurttaşlık ve fırsat eşitliği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Cumhuriyet'in eğitim, bilim ve toplumsal yaşamda fırsat eşitliğinin temelini oluşturduğunu belirten Güler, vatandaşların doğdukları koşullardan bağımsız olarak farklı alanlarda ilerleyebilmesinin Cumhuriyet'in kazanımları arasında bulunduğunu söyledi.

Güler, Cumhuriyet'in özgürlük, demokrasi, hukuk devleti ve eşit vatandaşlık ilkeleriyle ilişkisine de değinerek sosyal adaletin önemini vurguladı.

“Çankaya, Cumhuriyet'in Sadece Mirasçısı Değil, Bekçisidir”

Çankaya'nın Cumhuriyet tarihi açısından taşıdığı öneme değinen Güler, belediyenin hizmet anlayışında eşitlik ve sosyal belediyecilik ilkelerine yer verdiklerini belirtti.

Eğitim, kültür ve refah hizmetlerini ilçenin farklı mahallelerine ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Güler, Cumhuriyet'in ilan edildiği Çankaya'nın bu tarihsel mirası koruma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

Güler, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve şehitleri andı, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Çankaya'da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Sürecek

Törenlerde Çankaya Gençlik Bandosu ile HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu gösteri sundu. Türk bayraklarıyla etkinliklere katılan vatandaşlar, marşlara eşlik etti.

Çankaya Belediyesinin programına göre Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri gün boyunca Zafer Park ve Kuğulu Park'ta devam edecek. Kutlamaların akşam bölümünde ise saat 19.00'da Anıtpark'ta sanatçı Ali Altay konser verecek.