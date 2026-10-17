Çankaya Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gençleri sinemanın yaratıcı dünyasıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Kısa film yapımı ve senaryo yazımı üzerine düzenlenecek ücretsiz Sinema Atölyesi için başvuru süreci başladı. 18-30 yaş arası gençler, 25 Ekim tarihine kadar Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ne başvuruda bulunabilecek. Katılımcıların kısa film yapımı ve senaryo yazımı konularında temel bilgi edinmelerini hedefleyen çalışma, gençlerin sinema alanındaki üretim süreçlerine yönelik ilgilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak.

BAŞVURULAR ZÜLFÜ LİVANELİ KÜLTÜR MERKEZİ'NDEN YAPILACAK

Ücretsiz Sinema Atölyesi'ne katılmak isteyen 18-30 yaş arasındaki adaylar, Yıldızevler Mahallesi, Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:35 adresinde bulunan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde form doldurarak başvurularını yapabilecek. Bilgi almak isteyenler, merkezin telefonundan iletişime geçebilecek.