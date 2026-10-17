ABD basınında yer alan haberlere göre, pazartesi günü Karoline Leavitt'in yerine Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirilen ve ilk basın toplantısını salı günü gerçekleştiren Katie Zacharia, 5 günün ardından görevinden ayrıldı. Zacharia'nın, baro sınavını geçip geçmediğine yönelik iddialar nedeniyle son bir haftadır eleştirilerin odağında olduğu aktarıldı.

Görevden ayrılmasının ardından sanal medya hesabından açıklamada bulunan Katie Zacharia, 'Başkan Trump nazik, harika, kibar, düşünceli, coşkulu ve çalışkan bir adam. Keşke daha fazla Amerikalı onu takdir etse. Hiç kimse Amerika'yı onun yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi yeniden büyük yapamayacak. Onun için çalışmak bir onurdu' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Zacharia'ya görevi yeniden değerlendirmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu belirterek, 'Ona 'Dürüst olmak gerekirse senin yerinde olsaydım bunu yeniden değerlendirirdim' dedim. Belki de bu görev ona göre değildir' diye konuşmuştu.