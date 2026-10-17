Eğitim Sen Ankara 1 No.lu Şube, okullarda şiddetin önlenmesine yönelik açıklama yaparak eğitim kurumlarında daha fazla nöbet görevi yerine güçlü kamusal destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

“İkinci nöbet değil, güvenli okul istiyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada, okullarda yaşanan şiddetin yalnızca öğretmenlere ek görevler verilerek çözülemeyeceği ifade edildi. Şiddetin ortaya çıkmasına ve derinleşmesine neden olan yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, dışlanma ve yetersiz kamusal hizmetlere dikkat çekildi.

“Okulların ihtiyacı daha fazla nöbetçi öğretmen değil”

Açıklamada, güvenli okullar için rehber öğretmenlerin yanı sıra psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve destek personeli sayısının artırılması gerektiği belirtildi. Ücretsiz okul yemeği uygulamasının yaygınlaştırılması, demokratik bir okul ikliminin oluşturulması ve öğrencileri destekleyecek mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısı yapıldı.

Öğretmenlere yeni sorumluluklar yüklenmesi yerine kamu kurumlarının kendi sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini savunan şube, güvenli okulun yalnızca fiziki güvenlikle sınırlı olmadığını kaydetti.

Açıklamada güvenli okul; öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin kendilerini güvende hissettikleri, eşit, özgür ve demokratik bir eğitim ortamı olarak tanımlandı.