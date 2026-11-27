Çankaya Belediyesi, vatandaşların vergi ödeme işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi amacıyla hafta sonu mesaisi yapacağını duyurdu.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vergi ödemeleri için tahsilat ofisleri 28-29 Kasım tarihlerinde de hizmet verecek.
Vergi Tahsilat Ofisleri Nerede Açık Olacak?
Hafta sonu boyunca vatandaşlar, vergi ödemelerini iki farklı noktadan gerçekleştirebilecek. Tahsilat hizmeti verilecek adresler şöyle:
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Çankaya Belediye Başkanlığı Binası
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Çayyolu Ek Hizmet Binası
Ödemeler Saat 16.00'ya Kadar Yapılabilecek
Belirtilen tahsilat noktaları, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.
Vatandaşlar, belediyeye gitmeden internet üzerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Online vergi ödemesi: ebelediye.cankaya.bel.tr
Çankaya Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini son tarihe bırakmadan tamamlayabilmeleri için hafta sonu hizmeti sunacak.