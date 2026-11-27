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Çankaya Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini son tarihe bırakmadan tamamlayabilmeleri için hafta sonu hizmeti sunacak.

Vatandaşlar, belediyeye gitmeden internet üzerinden de ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Belirtilen tahsilat noktaları, 28 ve 29 Kasım tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

Hafta sonu boyunca vatandaşlar, vergi ödemelerini iki farklı noktadan gerçekleştirebilecek. Tahsilat hizmeti verilecek adresler şöyle:

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vergi ödemeleri için tahsilat ofisleri 28-29 Kasım tarihlerinde de hizmet verecek.

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