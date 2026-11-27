Kamu borçlarının ödenmesini kolaylaştıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında, kamu alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye düşürüldü.

Vergi borçlarında faiz indirimi

Kamu alacaklarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesi sırasında uygulanan yıllık tecil faizi de yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildi.

Bugünden itibaren yapılacak başvurular kapsamında taksitlendirilen kamu borçlarına yeni faiz oranı uygulanacak. Böylece vergi borcu bulunan mükelleflerin ödeme yükünün hafifletilmesi sağlanacak.

Mevcut taksitlendirmeler de kapsama alındı

Daha önce yıllık yüzde 39 faiz üzerinden borçlarını taksitlendiren ve ödeme şartlarına uygun hareket eden mükellefler de indirimden yararlanabilecek.

Bu kişilerin bugünden itibaren vadesi gelecek taksitlerinde yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak.

Başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona eren Seri:B Sıra No:20 Tahsilat Genel Tebliği kapsamındaki taksitlendirmelerde ise yüzde 29'luk faiz oranı uygulanmaya devam edecek.

Yurt dışından sağlanan kredilere yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile Asya Altyapı Yatırım Bankasından sağlanan kredilere ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinde de değişikliğe gidildi.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin söz konusu bankadan temin ettikleri kredilerde KKDF kesintisi yüzde sıfır olarak belirlendi.