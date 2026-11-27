Sonbahar ve kış aylarında daha sık karşılaşılan solunum yolu enfeksiyonları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle grip (influenza) ve COVID-19, benzer şikayetlerle ortaya çıkmaları nedeniyle sıklıkla birbirine karıştırılıyor. Her iki hastalıkta da ateş, öksürük, burun akıntısı, kas ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler görülebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan bilgilere göre, grip ve COVID-19 farklı virüslerden kaynaklansa da belirtileri büyük ölçüde örtüşüyor. Bu nedenle yalnızca şikayetlere bakarak hangi hastalığın geçirildiğini kesin olarak belirlemek mümkün olmuyor. Tanının netleştirilmesi için uygun testlerin yapılması gerekiyor.

Grip ve COVID-19 belirtileri neler?

Grip ve COVID-19, solunum sistemini etkileyen ve kişiden kişiye bulaşabilen viral hastalıklar arasında yer alıyor. Her iki enfeksiyon da hafif belirtilerle atlatılabileceği gibi bazı kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Her iki hastalıkta da görülebilen başlıca belirtiler şöyle:

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Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya burun tıkanıklığı

Baş ağrısı

Kas ve vücut ağrıları

Halsizlik ve yorgunluk

Nefes darlığı

Mide bulantısı, kusma ve ishal

COVID-19 geçiren bazı kişilerde tat ve koku kaybı da görülebiliyor. Ancak bu belirti tek başına hastalığın kesin olarak COVID-19 olduğunu göstermiyor. Belirtilerin kişiden kişiye değişebileceği ve bazı kişilerin enfeksiyonu herhangi bir şikayet yaşamadan geçirebileceği de belirtiliyor.

İki hastalık arasındaki farklar neler?

İki hastalığın belirtileri birbirine benzese de ortaya çıkış zamanları ve bazı klinik özellikleri bakımından farklılıklar bulunuyor. Grip belirtileri genellikle aniden başlıyor. Ateş, kas ağrısı, baş ağrısı ve belirgin halsizlik kısa sürede ortaya çıkabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre gripte belirtiler çoğunlukla virüsle temastan 1-4 gün sonra görülüyor.

COVID-19'da ise belirtilerin ortaya çıkması daha uzun sürebiliyor. CDC verilerine göre enfeksiyon sonrasında belirtiler 2-14 gün içerisinde başlayabiliyor. Ayrıca COVID-19 bazı kişilerde daha uzun süre bulaşıcı kalabiliyor.

İki hastalık arasındaki dikkat çeken farklardan biri de tat ve koku kaybı. Bu durum COVID-19'da gribe kıyasla daha sık görülebiliyor. Bununla birlikte söz konusu belirtiye dayanarak kesin tanı koymak mümkün değil.

Grip mi COVID-19 mu olduğu nasıl anlaşılır?

Grip ve COVID-19'un belirtileri büyük ölçüde benzerlik gösterdiği için hastalıkların yalnızca kişinin şikayetleri üzerinden ayırt edilmesi mümkün olmuyor. Kesin tanı için sağlık kuruluşlarında uygun testlerin yapılması gerekiyor.

CDC, hem influenza hem de COVID-19'u aynı anda tespit edebilen bazı moleküler testlerin bulunduğunu belirtiyor. Böylece kişinin hangi virüsle enfekte olduğu daha net şekilde belirlenebiliyor.

Özellikle 65 yaş üzerindeki kişiler, hamileler, bağışıklık sistemi baskılanmış bireyler ve kronik hastalığı bulunanların belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşlarına başvurması önem taşıyor. Çünkü erken değerlendirme, uygun tedavi seçeneklerinin zamanında belirlenmesine yardımcı olabiliyor. Grip ve COVID-19 için kullanılan antiviral ilaçların birbirinden farklı olduğu da unutulmamalı. Bu nedenle doktor önerisi olmadan ilaç kullanılması veya antibiyotik tedavisine başlanması doğru değil.

Korunmak için neler yapılmalı?

Her iki hastalık da ağırlıklı olarak enfekte kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşması sırasında havaya yayılan solunum parçacıkları yoluyla bulaşabiliyor. Özellikle kalabalık ve yeterince havalandırılmayan kapalı ortamlarda bulaşma riski artabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için bazı temel önlemlere dikkat çekiyor. Bunlar arasında ellerin düzenli yıkanması, kapalı alanların havalandırılması ve öksürme ya da hapşırma sırasında ağız ile burnun kapatılması bulunuyor. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin evde dinlenmesi, mümkün olduğunca başkalarıyla yakın temastan kaçınması ve kalabalık ortamlarda maske kullanması da bulaşma riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Ayrıca grip ve COVID-19 aşılarının farklı virüslere karşı koruma sağladığı belirtiliyor. Özellikle ağır hastalık riski yüksek grupların aşı konusunda sağlık uzmanlarına danışması öneriliyor. Nefes almakta güçlük, göğüste sürekli ağrı veya baskı, bilinç bulanıklığı ve uyanık kalmakta zorlanma gibi belirtiler ise acil tıbbi değerlendirme gerektiriyor.