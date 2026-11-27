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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede sürücü İlhan Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.

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