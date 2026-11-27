Kaza, gece saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Kırık köyü yakınlarında meydana geldi. Ormandan köye dönüş yolunda ilerleyen İlhan Akbaş yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu metrelerce yükseklikten Hızar Deresi'ne yuvarlandı. Patpatta bulunan 2 kişi dereye düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere yatağında yaptığı incelemede sürücü İlhan Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Akbaş'ın cenazesi de inceleme sonrası morga götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.